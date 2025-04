Inter sulle tracce di un giovane tedesco: sarà davvero lui il prossimo colpo?

Un talento tedesco sta attirando l’attenzione dell’Inter, ma ci sono delle incertezze sul suo futuro. Il club nerazzurro riuscirà a battere la concorrenza?

L’Inter è tornata a concentrarsi sul futuro, in particolare in vista della prossima stagione: ci si attendono grandi colpi dal club nerazzurro, c’è già anche la cifra del budget stanziato. La dirigenza nerazzurra ha sfruttato la trasferta tedesca per sondare alcune piste interessanti anche sul fronte mercato. Tra i nomi che sono stati monitorati da vicino, secondo Sky Sport DE, uno ha attirato l’attenzione: Muhammed Damar, giovane talento tedesco che gioca attualmente con l’Hoffenheim, ma in prestito all’Elversberg, nella seconda divisione. La sua evoluzione ha impressionato gli osservatori dell’Inter, che lo vedono come un potenziale rinforzo per la prossima stagione.

Un talento che sta brillando in Germania

Damar, trequartista classe 2004, ha fatto vedere di che pasta è fatto, mettendo a segno 7 gol e 6 assist nelle sue 25 presenze stagionali. Le sue prestazioni hanno acceso i riflettori su di lui non solo da parte dell’Inter, ma anche di altre big europee. Il giovane talento potrebbe essere una risorsa utile per l’Inter, grazie alla sua capacità di giocare sia come mezz’ala che in un ruolo più improntato all’impostazione del gioco. Il ragazzo potrebbe essere la chiave per colmare il vuoto che, al momento, Kristjan Asllani non riesce a occupare con costanza. Nonostante il suo contratto con l’Hoffenheim scada nel 2026, la dirigenza tedesca ha già mostrato interesse a rinnovarlo, prolungando l’accordo fino al 2029.

Un futuro incerto, Borussia Dortmund in agguato

Il futuro di Damar, però, è incerto. Se l’Hoffenheim non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo, il giovane tedesco potrebbe finire sul mercato, con il rischio di vederlo partire. L’Inter potrebbe tentare un affondo, ma la concorrenza è agguerrita, in particolare con il Borussia Dortmund, che ha già fatto sentire la sua pressione. Non è escluso che, data la giovane età di Damar e la sua voglia di crescere, possa scegliere di rimanere in Germania, dove il Dortmund rappresenta una delle realtà più affascinanti. L’Inter, dunque, dovrà decidere se proseguire nella corsa a questo talento, che potrebbe diventare un investimento importante per il futuro della squadra.

