Offerta monstre per Barella dall’Inghilterra: cosa fa l’Inter?

Un’offerta clamorosa per Nicolò Barella sta scuotendo il mercato. L’Inter potrebbe trovarsi di fronte a una decisione cruciale.

Nicolò Barella continua a lasciare il segno in Europa, come dimostrato dalla sua prestazione contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions. Non è la prima volta che il centrocampista dell’Inter si fa notare in un palcoscenico così prestigioso. Anche contro il Manchester City di Guardiola, quest’anno, è stato un elemento fondamentale nel cuore del gioco, a conferma della sua crescita costante. La sua capacità di alzare il livello nei momenti più importanti è ormai un tratto distintivo del suo talento. Il suo dinamismo, la sua visione di gioco e la sua capacità di saper dettare i tempi del match sono qualità che lo rendono un punto fermo per l’Inter, non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Un interesse sempre crescente

Nonostante alcuni in Italia ancora non apprezzino pienamente il suo stile di gioco, Barella è diventato uno dei centrocampisti più ricercati d’Europa. Le sue prestazioni in campo, sia in Serie A che nelle competizioni europee, non sono passate inosservate. In particolare, le big d’Inghilterra e Spagna hanno più volte espresso interesse per lui. Come riporta Inter Live, il Manchester City, in particolare, lo segue da tempo e lo considera come possibile erede di Kevin De Bruyne. La stima di Pep Guardiola per Barella è alta, ma c’è un ostacolo significativo: il club inglese dovrebbe sborsare almeno 90 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciarlo partire. Non solo, Barella non è mai stato attratto dalla prospettiva di guadagni esorbitanti, come dimostra il fatto che ha rifiutato una proposta da 30 milioni all’anno proveniente dall’Al Hilal, confermando così la sua volontà di restare a Milano.

L’Inter non vuole privarsi di Barella

Nonostante l’interesse da parte di grandi club, l’Inter non sembra intenzionata a privarsi del suo leader tecnico. La valutazione di Barella da parte della dirigenza è alta, e Marotta ha più volte ribadito la sua volontà di mantenere un nucleo di giocatori italiani esperti, di cui il centrocampista sardo è uno degli elementi chiave. La possibilità che l’Inter possa cederlo per una cifra superiore ai 90 milioni non è del tutto da escludere, ma la vendita di Barella sarebbe un colpo doloroso. Nel caso in cui dovesse partire, ci sarebbe poi da investire non poco per trovare il sostituto, cosa per nulla facile considerando il ruolo di Barella come leader in campo e fuori.

Leggi l’articolo completo Offerta monstre per Barella dall’Inghilterra: cosa fa l’Inter?, su Notizie Inter.