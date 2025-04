Migliore in campo per la UEFA, criticato da altri: perché il giudizio su Bastoni è così vario

Premiato come miglior giocatore, ma le critiche non mancano: c’è un aspetto del gioco di Bastoni che ha sollevato più di una perplessità.

Martedì sera, Alessandro Bastoni è stato premiato dall’UEFA come MVP della partita tra Bayern e Monaco Inter, un riconoscimento che ha consolidato ulteriormente la sua posizione come uno dei migliori difensori d’Europa. Tuttavia, la sua prestazione non ha convinto un ex calciatore molto noto, Antonio Cassano, che ha voluto esprimere il suo giudizio durante la trasmissione “Viva El Futbol”. Secondo Cassano, Bastoni non ha ancora raggiunto il livello di un vero difensore di classe mondiale, in quanto non gioca a 40 o 50 metri dalla porta avversaria. La sua opinione si basa sull’idea che un difensore di alto livello debba essere capace di marcare a lungo raggio, non limitandosi a difendere in una zona più protetta, come quella che il giocatore dell’Inter occupa spesso. Il dibattito si arricchisce con chi, andando controcorrente, scomoda addirittura mostri sacri del passato.

Il confronto con i grandi del calcio

Cassano ha aggiunto che, pur riconoscendo alcune qualità tecniche di Bastoni, preferirebbe giocatori come Giorgio Chiellini per le sue caratteristiche di difensore centrale. L’ex attaccante ha sottolineato come il sistema difensivo dell’Inter, incentrato su una difesa a cinque, consenta a Bastoni di nascondere alcune lacune, rendendolo meno visibile in situazioni di alta pressione. In un contesto dove le linee sono compatte e la difesa è protetta dal possesso palla, l’ex giocatore non ritiene che Bastoni sia messo a dura prova. Cassano ha fatto riferimento anche ad altri difensori, come Van Dijk, che si sono affermati solo dopo aver dimostrato le loro capacità in difesa più alta, lontano dalla protezione di una difesa a cinque.

La sfida che Bastoni deve affrontare

Il punto cruciale sollevato da Cassano riguarda la vera sfida che Alessandro Bastoni dovrà affrontare per essere considerato uno dei migliori difensori. Secondo l’ex calciatore, il giocatore dell’Inter non ha ancora mostrato di essere in grado di marcare in una difesa a quattro, dove il difensore deve affrontare attaccanti forti e veloci in situazioni più aperte e rischiose. Il paragone con Bonucci, che pur non essendo apprezzato inizialmente da Cassano, ha raggiunto l’apice della sua carriera proprio dopo aver evoluto il suo gioco in una difesa più esposta, è significativo. Solo quando Bastoni riuscirà a dimostrare la sua capacità di affrontare un avversario di livello in un contesto più sfidante, come quello di una difesa a quattro, potrà davvero essere giudicato al pari dei grandi difensori della sua generazione.

