Inter sul talento del Borussia Dortmund: l’affare potrebbe decollare grazie a una mossa inaspettata

Il giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi in un video sul suo canale YouTube ha lanciato una gioca indiscrezione di mercato.

Il prossimo calciomercato estivo promette di essere un periodo cruciale per l’Inter, con diversi nomi già emersi come possibili rinforzi per la rosa. Tra i profili monitorati dal club nerazzurro, uno sembra spiccare più degli altri. Si tratta di Jamie Bynoe-Gittens, giovane stella del Borussia Dortmund, un’ala di grande velocità e capacità di dribbling che potrebbe risolvere uno dei problemi principali della squadra: la mancanza di un esterno offensivo in grado di saltare l’uomo con facilità. Il talento inglese classe 2004 ha attratto l’attenzione dell’Inter, come confermato dal giornalista Marco Barzaghi, che ha sottolineato come il Borussia Dortmund stia attraversando un momento difficile, mentre il giocatore sembra pronto per una nuova sfida.

L’interesse dell’Inter si fa concreto

Le voci su Gittens non sono nuove, ma con l’arrivo dell’estate il trasferimento potrebbe diventare una possibilità più concreta. Il giovane attaccante è valutato intorno ai 50 milioni di euro, una cifra significativa, ma che potrebbe essere abbassata grazie ad una mossa strategica dell’Inter.

L’affare potrebbe chiudersi a sorpresa

Il vero colpo potrebbe arrivare con l’inserimento di Asllani nell’affare, una mossa che cambierebbe drasticamente le prospettive di mercato per l’Inter. La possibilità di vedere Gittens con la maglia nerazzurra dipende ora da vari fattori, tra cui la volontà del giocatore di lasciare il Borussia Dortmund visto che quasi certamente il club non giocherà la Champions il prossimo anno e il possibile inserimento di Asllani come pedina di scambio. L’Inter sembra intenzionata a sfruttare questa situazione, ma restano ancora molte incognite. Se l’affare si concretizzasse, Gittens potrebbe diventare uno degli acquisti più importanti dell’estate, portando freschezza e qualità in un attacco che, seppur solido, ha bisogno di aggiungere un altro pezzo per competere ai massimi livelli.

Leggi l’articolo completo Inter sul talento del Borussia Dortmund: l’affare potrebbe decollare grazie a una mossa inaspettata, su Notizie Inter.