Campionato o Champions: l’Inter la scelta l’ha già fatta ma non la dice

I nerazzurri stanno vivendo una stagione senza precedenti condizionata da un’enormità di partite da giocare: la squadra sta giocando al massimo in tutte le competizioni?

Il successo dell’Inter contro il Bayern Monaco ha suscitato diverse riflessioni tra gli addetti ai lavori. Durante l’intervento a TMW Radio, il giornalista Giancarlo Padovan ha analizzato la prestazione dei nerazzurri, evidenziando come la squadra sia riuscita a rimanere compatta sotto pressione. Nonostante la superiorità iniziale del Bayern, che ha messo in difficoltà l’Inter nei primi 30 minuti, Padovan ha sottolineato come la squadra di Inzaghi abbia mantenuto una difesa solida, pronta a ripartire e sfruttare gli spazi. Non è stato certo un successo casuale, ma frutto di una preparazione meticolosa; non sono mancate però le critiche anche per un risultato così positivo.

Inzaghi sa come sfruttare ogni opportunità

Padovan ha poi messo in luce l’abilità di Inzaghi nel gestire le partite in modo difensivo quando necessario, ma con l’intento di punire gli avversari nel momento giusto. Secondo il giornalista, non è solo fortuna quella che ha favorito i nerazzurri, ma una strategia ben congegnata. Non è sfuggito nemmeno il momento chiave della partita, quando l’Inter ha approfittato di un errore difensivo del Bayern per segnare un gol che ha cambiato l’inerzia del doppio confronto. Il pari sarebbe stato ingiusto, ha concluso Padovan, perché la squadra di Inzaghi aveva dimostrato di volere la vittoria a tutti i costi.

Il peso della Champions sul futuro dell’Inter

Infine, Padovan ha toccato un aspetto cruciale: le ambizioni della squadra in Champions League. Il giornalista ha ammesso: “Ho sentito tempo fa un collega che sa di Inter e mi ha detto che i senatori pensano alla Champions, che non vuol dire che snobbano il resto. Sarà sbagliato, ma è così, i giocatori sono anche uomini e hanno una preferenza grande“. Padovan ha messo in evidenza come l’intensità delle partite di Champions possa avere un impatto fisico sulle altre competizioni, con possibili ripercussioni in Serie A. Se l’Inter dovesse continuare il suo percorso in Europa, è probabile che ci siano delle difficoltà in campionato, e non si esclude che Inzaghi stesso possa avere una preferenza per la Champions rispetto al campionato.

