Per l’Inter c’è il piano C in difesa che fa contento Cristian Chivu: finalmente arriva il difensore tanto atteso.

L’Inter nelle ultime settimane ha lavorato tantissimo per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Cristian Chivu in vista del 2025/26, tuttavia a quanto sembra l’attacco non è la sola zona del campo che interessa ai nerazzurri. La dirigenza interista sa bene che il rinforzo di Lookman non è sufficiente, e quindi valuta pure un inserimento in difesa e a centrocampo.

In particolare per la retroguardia, sarebbe spuntata una nuova e interessante ipotesi da tenere in considerazione in vista delle prossime settimane.

Una sorta di piano C che potrebbe davvero fare contenti tutti quanti. A partire dall’allenatore e dal suo staff, che hanno bisogno di lavorare il prima possibile su tutta la rosa per preparare al meglio la stagione che attende l’Inter in campionato e Champions League. Detto questo, scopriamo di chi stiamo parlando.

Inter, si sblocca il difensore: di chi parliamo

L’Inter vuole portare avanti il discorso relativo al difensore centrale, e possibilmente ultimarlo prima dell’inizio della stagione. Con Koni De Winter che è ormai un nuovo giocatore del Milan e Giovanni Leoni sempre più vicino al Liverpool, ma comunque difficile da prendere visto che il Parma chiede 40 milioni di euro per il suo cartelino, l’Inter per la difesa valuta tutt’altro nome. Facciamo particolare riferimento a Chalobah del Chelsea, che pare essere in uscita dal club inglese.

Il calciatore in questione può arrivare in prestito, e sistemare almeno momentaneamente la retroguardia difensiva nerazzurra. Il 26enne inglese dal fisico imponente, oltre che da difensore centrale può agire anche da mediano e terzino destro. Si tratta quindi di un giocatore veramente molto duttile, e può rappresentare una pedina utilissima in vista della lunga stagione che attende l’Inter. Il suo cartellino è importante, parliamo di oltre venti milioni di euro, tuttavia come detto in prestito sarebbe un affare più che attuabile.

L’Inter ci pensa come nuovo piano per la difesa, e anche se ultimamente ha fatto fatica a essere protagonista in Inghilterra, rimane un giocatore assolutamente valido e che può di certo fare bene in un contesto più adatto e affine a lui. Ricordiamo anche le esperienze di giocatori provenienti dalla Premier League come Lukaku, che in Italia per esempio ha ritrovato la via del gol tanto all’Inter quanto alla Roma e al Napoli. Per quanto riguarda Chalobah, invece, vedremo se lascerà Londra per trasferirsi altrove.