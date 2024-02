Bayern Monaco, il titolo della BILD dopo la sconfitta in Champions League che rende ancora meno stabile la panchina di Tuchel

“Livello allarme rosso per Tuchel“: così il titolo della BILD dopo il ko del Bayern Monaco contro la Lazio in Champions League. Il tecnico tedesco è in un momento molto delicato: la panchina traballa e dopo il ko in campionato contro il Leverkusen, si aspettava una reazione che non è arrivata: all’Olimpico i bavaresi non calciano mai in porta.

Finale di gara pieno di significato per il giornale tedesco: «dopo il fischio finale, Tuchel si limita a stringere la mano all’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, per poi abbandonare subito il campo verso gli spogliatoi e lasciare i suoi calciatori soli in campo! In casa Bayern continuano a crescere le critiche nei confronti di Tuchel in vista della prossima partita della Bundesliga a Bochum».

