Le parole di Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, dopo la sconfitta subita dai bavaresi contro la Lazio

Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

«Il primo tempo abbiamo giocato bene. Nel secondo abbiamo perso la concertazione, non so per quale motivo. Abbiamo fatto di tutto per perdere. Abbiamo smesso di crederci. Ci sono stati tanti errori individuali. Preoccupato per il futuro? Assolutamente no»

