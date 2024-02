Bayern Monaco, molti insulti razzisti nei confronti di Upamecano dopo il rosso. Il Club: «Non siete veri tifosi»

Protagonista negativo della sconfitta del Bayern Monaco contro la Lazio è sicuramente Upamecano, autore del fallo da rigore, che ha lasciato i compagni in svantaggio e con un uomo in meno. In molti tifosi tedeschi sui social hanno sfogato la loro frustrazione contro il difensore, con alcuni insulti che sono andati oltre e sono diventati di natura razzista. Di seguito il comunicato del club.

Die rassistischen Kommentare auf Social Media gegen Dayot Upamecano sind absolut verabscheuenswert. Der FC Bayern verurteilt diese aufs Schärfste. Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa! — FC Bayern München (@FCBayern) February 14, 2024

«I commenti razzisti sui social media contro Dayot Upamecano sono assolutamente spregevoli. L’FC Bayern lo condanna nella maniera più forte possibile. Chi fa commenti del genere non è un tifoso del nostro club. Ti copriamo le spalle, Upa!».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG