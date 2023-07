Il Bayern Monaco continua nella sua ricerca di un nuovo attaccante. Tutti i dettagli sulla possibilità Julian Alvarez

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna dalla Bild, la trattativa tra il Bayern Monaco ed il Tottenham per Harry Kane sarebbe in stallo. Qualora non si dovesse arrivare ad un accordo, il club bavarese avrebbe già pronta l’alternativa.

L’idea è infatti quella di acquistare Julian Alvarez dal Manchester City. L’attaccante campione del Mondo è chiuso da Haaland e potrebbe decidere di lasciare la Premier per avere un ruolo da protagonista.

