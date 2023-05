Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato dell’esonero di Khan e Salihamidzic dopo la vittoria della Bundesliga

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «La stagione non è andata come speravamo. Abbiamo discusso tra di noi nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di sorveglianza. Abbiamo visto segnali di allarme e abbiamo deciso di ricominciare da capo la nuova stagione e separarci da Oliver Kahn e Hasan Salihamidzic. Jan-Christian Dreesen conosce l’attività a fondo, è estremamente popolare tra il personale ed è un fattore di stabilità. Siamo molto felici di averlo nominato CEO. Inizieremo la nostra ricerca di un successore per la posizione di membro del consiglio di amministrazione per l’area sportiva. Innanzitutto siamo felicissimi di essere riusciti a vincere il titolo. E’ un grande merito per la squadra che hanno continuato a crederci fino alla fine. Oggi abbiamo la possibilità di rivendicare un secondo campionato con le donne. Anche l’intera squadra maschile sarà a il campus».

