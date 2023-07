Big in fuga in casa Bayern Monaco: ben otto calciatori potrebbero infatti cambiare squadra nei prossimi mesi

Secondo quanto riferito dalla BILD, il Bayern Monaco starebbe pensando di cambiare sensibilmente pelle con l’addio di diversi big.

In bilico Sané e Gnabry per le offerte arabe, ma anche Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch, Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui e Bouna Sarr, cercati in Inghilterra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG