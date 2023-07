Secondo quanto riferisce Calcio & Finanza, la ricerca dell’Inter di un nuovo main sponsor continua.

In lizza ci sarebbe Paramount+, al momento sponsor del retro della maglia. Nelle ultime ore il presidente nerazzurro Steven Zhang ha rifiutato in maniera secca e decisa la proposta di Wizz Air di ricoprire il ruolo, non soddisfatto del posizionamento che il brand dell’Inter avrebbe ricoperto per la compagnia.

