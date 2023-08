Harry Kane già in gruppo: l’attaccante partirà dalla panchina nella Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Lipsia

Il Bayern Monaco in campo questa sera contro il Lipsia, con in palio la Supercoppa di Germania. In panchina, a vedere i suoi compagni giocarsi il primo successo stagionale, ci sarà anche Harry Kane. L’attaccante infatti partirà dalla panchina, ma non è escluso che Tuchel lo possa inserire nel finale per il primo saluto dei suoi nuovi tifosi. Di seguito le formazioni.

BAYERN MONACO: Ulreich; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Laimer; Sané, Musiala, Gnabry; Tel. All. Tuchel. A disposizione: Hulsmann, Kim, Goretzka, Kane, Coman, Gravenberch, Mazraoui, Kratzig, Pavlovic

LIPSIA: Blaswich; Simakan, Orban, Raum, Henrichs; Schlager, Kampl; Olmo, Xavi, Werner; Openda. All. Rose. A disposizione: Zingerle – Poulsen, Forsberg, Seiwald, Klostermann, Carvalho, Lukeba, Sesko, Novoa

