La nuova divisa away del Bayern Monaco è una di quelle che unisce tutto il mondo: ecco svelato il motivo

Il Bayern Monaco, tramite i propri canali ufficiali, ha lanciato in grande stile la divisa away per la prossima stagione.

IL MESSAGGIO – «Con questa maglia vogliamo esprimere, insieme al nostro partner Adidas, il concetto che il ‘Mia San Mia’ del nostro club si è diffuso da Monaco e dalla Baviera ai fan di tutto il mondo. L’FC Bayern riunisce persone entusiaste di questo club, del suo calcio e dei suoi valori, indipendentemente da dove vivano».

