Il Lipsia fa la voce grossa in Coppa di Germania e lo fa contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e del neo arrivato Harry Kane

Il Lipsia fa la voce grossa in Coppa di Germania e lo fa contro il Bayern Monaco di Thomas Tuchel e del neo arrivato Harry Kane.

La squadra del marchio Red Bull ha vinto 3 a 0 con la tripletta di Olmo. Nella ripresa per i bavaresi dentro anche l’attaccante ex Tottenham che non è bastato a evitare la sconfitta.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG