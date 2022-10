Bayern Monaco, Julian Nagelsmann parla alla vigilia del match tra i Bavaresi e l’Augsburg, valido per la Coppa di Germania

In conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann carica i suoi in vista del match con l’Augsburg in Coppa di Germania.

LE PAROLE – «Abbiamo l’ambizione di vincere la coppa. Quindi domani dobbiamo vincere contro l’Augsburg, questo è il nostro compito».

