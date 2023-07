Le parole di Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, sul suo rientro in campo dopo l’infortunio della scorsa stagione

Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno in campo con il Bayern Monaco dopo il grave infortunio.

DICHIARAZIONI – «Sto andando molto bene. Ho ottimi preparatori, non dobbiamo preoccuparci. Sono sulla strada giusta e sto lavorando sodo per il mio ritorno. Sono molto ottimista e non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione. Sto lavorando sodo per poter tornare velocemente»

