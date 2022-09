Kingsley Coman, attaccante del Bayern Monaco, rischia un mese di stop: le condizioni del giocatore francese dopo l’infortunio

Come riferito dalla stampa tedesca, il Bayern Monaco rischia di perdere Kingsley Coman per infortunio per almeno un mese.

Il francese ha riportato uno strappo muscolare alla coscia destra durante l’ultima seduta di allenamento, che lo costringerebbe così a rinunciare alla chiamata della sua Nazionale.

L’articolo Bayern Monaco, nuova grana per Coman: rischia un mese di stop proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG