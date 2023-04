Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Mainz

PAROLE – «Non vedo come 3 anni di quarti di finale come una crisi. Non dobbiamo dimenticare con chi ci stiamo misurando in Europa, non credo sia opportuno considerare una crisi tale risultato. Tutti devono mettere in discussione tutto. A Parigi con il PSG ho visto quanto sia triste a volte che i titoli di campionato siano dati per scontati. Non puoi aspettarti che venga festeggiato come quando uno sfavorito diventa campione, ma è un po’ un peccato darlo per scontato. I giocatori stessi penseranno che sia quasi normale a un certo punto. Non dobbiamo vergognarci di questo titolo, altrimenti possono sorgere affermazioni che non aiutano più. A Parigi ho visto come non bastava diventare campione, era permesso al massimo un pareggio in stagione, dovevi vincere sempre con 3 gol di scarto».

