L’ex centrocampista Evaristo Beccalossi sottolinea in cosa consiste la forza della squadra di Inzaghi.

Evaristo Beccalossi ha parlato di Inter-Juve e della stagione dei nerazzurri a Radio Anch’io Lo Sport. “Scudetto già in cassaforte? Un passo importante, ma il cammino è ancora lungo, piedi per terra. La squadra è forte, ma calma. Secondo me la Juve sta facendo grandissime cose, a inizio campionato pochi pensavano potesse essere lì. Io stavo meglio quando la vedevo più distante. L’Inter ha un buon vantaggio, ma nel calcio di oggi bisogna stare attenti”.

Serenità

“Non temo la Juventus perché l’Inter ha miglior difesa e miglior attacco, è una squadra serena. Mi colpisce l’impronta della squadra, non perdono mai la testa, sanno leggere bene i momenti. L’Inter è in testa meritatamente. Ha concretezza, mi fa impressione il fatto che anche chi è arrivato da poco in squadra sembra sia lì da dieci anni. La società ha dato questa mentalità e la squadra sa leggere bene la partita“.

Hakan Calhanoglu

La chiave

“Il centrocampo è la chiave. Calhanoglu è stato un colpo incredibile. È il più forte centrocampista che c’è in giro. I tre in mezzo legano benissimo, è un grandissimo centrocampo, ma anche la difesa. Possono avere delle difficoltà, ma ti danno l’impressione di avere sempre la situazione sotto controllo. Calhanoglu sembrava un giocatore normale, da quando è arrivato all’Inter è diventato il centrocampista più forte. Erano anni che c’era un ambiente tranquillo: vedo uno spirito vecchia maniera di gruppo, mi piace molto”.

Gli obiettivi

“L’obiettivo principale? È la seconda stella, è dichiarato, si sa. In Champions puoi giocartela serenamente perché il potenziale c’è per giocarsela con tutti. Potendo scegliere però l’obiettivo credo sia la seconda stella“.

