Beccari non si nasconde: «Sogno di tornare alla Juve da protagonista». Le parole della calciatrice

L’attaccante di proprietà della Juventus Women, Chiara Beccari, ha parlato così San Marino TV.

STAGIONE – «Da squadra neopromossa siamo riuscite a salvarci con tre giornate di anticipo. Abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Per me è stata una bella stagione anche se interrotta da qualche infortunio».

GOL – «Il mio più importante quello a Parma. Quello alla Juve è stato il più importante ed emozionante per me perchè ero a casa mia».

PROMOZIONE – «Un’impresa grande da parte di staff, giocatrici e società. Il campionato è stato difficile ma abbiamo fatto bene».

NAZIONALE – «Ho avuto la convocazione in Nazionale con l’esordio ed è stato l’apice di questa stagione. Cantare l’inno è stato emozionante».

MONDIALE – «C’è il pre-raduno, mi giocherò un posto e spero di fare bene. L’obiettivo è quello ma ci sono molte giocatrici forti».

MIGLIOR U21 DEL CAMPIONATO – «Un traguardo importante, non me lo aspettavo ma sono molto orgogliosa».

FUTURO – «Si vedrà, non è ancora stato deciso nulla ma valuterò cosa sarà meglio per me. Il mio sogno? Tornare alla Juventus da protagonista».

