Frattesi Juve, dopo Manna l’agente nella sede del Sassuolo. Le ultime novità di mercato

Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, si è recato nella sede del Sassuolo subito dopo Manna. Il dirigente della Juve ha incontrato nel pomeriggio Carnevali, successivamente è arrivato il procuratore.

Per Frattesi non c’è ancora nessun accordo tra Sassuolo ed Inter: la Juventus è pienamente in corsa.

