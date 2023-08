Beerensteyn contro la Nazionale USA: «Hanno parlato troppo, spero che in futuro porteranno più rispetto». Le parole dell’olandese della Juventus Women

Lineth Beerensteyn ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale olandese al Mondiale. Le parole dell’attaccante della Juventus Women che ha attaccato senza troppi giri di parla gli USA.

ELIMINAZIONE USA – Dall’inizio della Coppa del Mondo, avevano già parlato troppo. Lo hanno fatto già pensando alla finale e cose del genere. Appena ho saputo dell’eliminazione, mi son detta: ‘Sì! Ciao!’. Penso che dovresti dimostrare sul campo, prima di fare ogni tipo di discorso. Non voglio sembrare offensiva, perché non è mia intenzione. Ho ancora molto rispetto per quella squadra. Ma se fossi in loro lo porterei al prossimo torneo: non parlare di cose che sono ancora molto avanti rispetto a te. Spero che impareranno da questo.

CONDIZIONI CAVIGLIA – Dopo la partita col Sudafrica la squadra ha fatto allenamento di scarico. Ho pensato che sarebbe stato più sensato per me fare un po’ di ciclismo in palestra e lo staff medico è stato d’accordo. Avevo giocato più di novanta minuti contro il Sudafrica, il che ha messo a dura prova la caviglia. Ma ho completamente recuperato. Quarti con la Spagna Sarà una partita difficile e interessante tra due squadre molto forti.

