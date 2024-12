All’orizzonte una nuova beffa per il Milan? Dopo averlo lungamente cercato, l’obiettivo rossonero potrebbe ora arrivare ai rivali.

Il Milan festeggia la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo, un risultato che alimenta la fiducia e il morale della squadra. Con la prossima sfida contro l’Atalanta a Bergamo, i rossoneri affrontano l’incontro con ottimismo, desiderosi di continuare la loro corsa in campionato e nelle competizioni nazionali.

Nonostante il buon momento sul campo, il Milan si trova ad affrontare alcune difficoltà sul fronte del mercato. La società sta cercando di rinforzare la rosa, ma le trattative si rivelano complicate. Le attenzioni si concentrano su un giocatore molto apprezzato, ma la concorrenza è altissima.

Beffa in arrivo per il Milan

I rivali di mercato del Milan hanno preso una netta posizione di vantaggio, con l’obiettivo di chiudere per il giocatore che tanto piaceva ai rossoneri. Questo complica ulteriormente la situazione per il Milan, che dovrà affrontare una corsa contro il tempo per non perdere l’occasione. L’ultima mossa dei rivali di sempre potrebbe risultare decisiva per beffare il Milan.

Dal Milan ai rivali: ecco la beffa

La Lazio, con la direzione tecnica di Marco Baroni, sembra determinata a rafforzare il suo centrocampo con l’acquisto di Reda Belahyane, il talentuoso centrocampista che ha attirato l’attenzione dei grandi club con le sue prestazioni all’Hellas Verona. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza della Lazio ha incontrato l’agente del giocatore per discutere di un possibile trasferimento. La possibilità che Belahyane possa trasferirsi nella capitale già nel gennaio 2025 sembra concreta, con la Lazio che appare in vantaggio nella corsa al talento.

Moncada, Furlani e Scaroni

Il dettaglio che può sorridere alla Lazio

Curiosamente, Marco Baroni, ora alla guida della Lazio, ha già avuto l’occasione di allenare Belahyane, una circostanza che potrebbe aver influenzato l’interesse del club romano verso il giocatore. Questa connessione pregressa tra giocatore e allenatore aggiunge un ulteriore livello di interesse alla trattativa, suggerendo che Baroni conosca bene le qualità e il potenziale di Belahyane da poter sfruttare all’interno della sua squadra.

LEGGI ANCHE Doppio colpo con la Roma: la mossa a sorpresa del Milan per gennaio, Ranieri ha già dato l’ok

Leggi l’articolo completo Beffa per il Milan? L’obiettivo rossonero “pronto” a dire sì ai rivali: la mossa che cambia tutto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG