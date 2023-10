Valon Behrami fa il nome di chi dovrebbe essere il prossimo allenatore del Napoli, squadra della quale ha parlato così

Valon Behrami ha giocato nel Napoli. Oggi, in qualità di opinionista tv, dice la sua sulle difficoltà del club campione d’Italia e avanza una candidatura per la panchina: Igor Tudor, uno che conosce bene.

TUDOR – «Un duro, a Udine la prima volta arrivò in corsa e in una situazione complicata: ci diede la scossa anche grazie al suo carisma e al suo entusiasmo. Tudor, oltre a non guardare in faccia nessuno, è uno che a livello fisico pretende tantissimo, un po’ come Gasperini e Juric. Allenamenti sempre ad alta intensità e ai duemila all’ora, anche con la palla».

I POSSIBILI PROBLEMI – «Mi dicono che Tudor, anche grazie all’esperienza da secondo di Pirlo alla Juventus, adesso sia meno istintivo. Negli ultimi anni si è completato e lo ha dimostrato al Verona e in Francia. L’unico dubbio legato al Napoli lo avrei a livello tecnico-tattico: Tudor dovrebbe adattarsi alle caratteristiche dei giocatori azzurri e già a Marsiglia lo ha fatto bene. Per come gioca lui, con i difensori che si trovano sempre uno contro uno, meglio avere gente veloce dietro. E il Napoli non ha più Kim, una partenza che si sta facendo sentire parecchio».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG