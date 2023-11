Valon Behrami, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn nel programma Tutti bravi dal divano del ritorno di Mazzarri a Napoli

Valon Behrami, ex centrocampista della Lazio, ha parlato a Dazn nel programma Tutti bravi dal divano del ritorno di Mazzarri a Napoli. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Mazzarri ha preso la squadra più forte quando meno se lo aspettava. Era giusto perché lasciò qualcosa in sospeso con quell’addio per andare all’Inter. E’ bello rivedere lui insieme a De Laurentiis, ho sentito il mister ed è carico. Gli ha fatto bene stare fuori, vede le cose in maniera più lucida e se la godrà di più perché prima non lo faceva mai»

L’articolo Behrami: «Mazzarri ha un conto in sospeso…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG