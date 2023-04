Belardi “perdona” la Juve: «Rincorsa faticosa, la sconfitta ci sta». Le parole dell’ex portiere in esclusiva

Belardi, ex portiere della Juve, in esclusiva a Juventusnews24 ha commentato la sconfitta dei bianconeri nell’ultima di campionato col Sassuolo.

SCONFITTA COL SASSUOLO – «Va fatta una premessa. La rincorsa della Juve è faticosa e in più sta giocando tante partite tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. Col Sassuolo qualcuno ha rifiatato e qualcuno non ha reso come doveva. La squadra di Dionisi ha fatto una grande partita, ha corso tanto ed è rimasta sempre nel vivo del gioco. La sconfitta ci può stare quando ci sono tante gare. Le lacrime di Fagioli? Ce ne fossero di giocatori che tengono così alla maglia».

