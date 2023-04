Napoli Milan, Giroud sbaglia un rigore concesso al 22′ per fallo di Mario Rui su Leao: Meret lo neutralizza – VIDEO

Il Milan al 22′ fallisce una clamorosa occasione per passare in vantaggio contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Giroud, infatti, si è fatto neutralizzare da Meret un rigore concesso per fallo di Mario Rui su Leao.

Il francese ha tirato sulla destra e il portiere italiano lo ha respinto. Il rigore, tra l’altro, probabilmente era da ripetere perché alcuni giocatori erano entrati in area prima del tiro.

