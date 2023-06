Bellanova, il Torino ha l’accordo con il Cagliari. Ma il giocatore azzurro aspetta una mossa dall’Inter

Procede la telenovela legata al futuro di Raoul Bellanova, conteso tra Torino e Inter. Il club granata ha trovato l’intesa di massima con il Cagliari per il cartellino dell’esterno recapitando un’offerta di 7 milioni più 2 di bonus.

Il giocatore, impegnato in Romania per l’Europeo U21 prende tempo per decidere la prossima destinazione e attende ancora una mossa dell’Inter che sarebbe la sua opzione preferita. A riportarlo è Tuttosport.

L’articolo Bellanova, il Torino ha l’accordo con il Cagliari. Ma il giocatore aspetta l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG