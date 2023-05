Chance per l’esterno nella sfida del Bentegodi, tutto dipende da Inzaghi

Quale formazione schiererà Simone Inzaghi il giorno di Verona Inter lo scopriremo soltanto mercoledi sera. Oggi, a 2 due giorni dalla sfida, sembrerebbero salire le quotazioni per vedere Raoul Bellanova tra i titolari al Bentegodi.

L’ex Cagliari potrebbe far rifiatare un Dimarco apparso in debito d’ossigeno in vista dei numerosi impegni di maggio e potrebbe essere schierato dal tecnico al suo posto.

L’articolo Bellanova titolare contro il Verona I dubbi di Inzaghi proviene da Inter News 24.

