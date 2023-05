Rimane in stand by il rinnovo del centrale olandese: sul piatto diversi scenari

Continua ad essere in dubbio il futuro di Stefan de Vrij all’Inter, come riportato da calciomercato.com.

Il rinnovo dell’olandese dipenderebbe da più fattori : senza qualificazione alla Champions, i nerazzurri dovrebbero ridimensionare la questione stipendi e non potrebbero offrire al centrale i 4mln da lui richiesti, ma soltanto una cifra intorno ai 2, 2,5. In quel caso, non ci sarebbe possibilità di rinnovo,

L’articolo Calciomercato Inter, dubbi sul rinnovo di De Vrij: gli scenari proviene da Inter News 24.

