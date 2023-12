Bellinazzo: «Il bilancio dell’Inter è in netto miglioramento, Zhang? Meglio che non venda» Le parole del giornalista

Intervenuto sulle frequenze di Giornale Radio, Marco Bellinazzo, ha parlato del futuro economico dell’Inter:

«L’ultimo bilancio dell’Inter ci dice che tutti i fattori sono in miglioramento, l’indebitamento è calato, i ricavi sono aumentati e di conseguenza hanno portato i nerazzurri a rispettare tutti i criteri delle norme italiane ed europee. Gli 800 milioni di indebitamento lordo complessivo vanno ridotti, sono certamente meno pesanti. Questi debiti sono in linea con il fatturato strutturale come vuole la UEFA. L’Inter ha utilizzato una serie di misure adottate nella pandemia per non coprire subito le perdite del 2021, 2022 di 400 milioni e dovrà progressivamente ridurle ripristinando il patrimonio. Zhang deve vendere? Avere una proprietà che mette soldi è sempre meglio, Zhang non ne ha messi direttamente ma ha utilizzato il finanziamento con Oaktree. Non vedo problemi di fallimento. L’Inter ha questa situazione da risolvere entro maggio 2024 e le prospettive sono cambiate, nel momento in cui si è qualificata per il Mondiale del Club, i cambi di format delle nuove manifestazioni e quando avrebbe l’ok sul fronte stadio migliorano anche le prospettive. Sarebbe assurdo che Zhang perdano l’Inter per 250 milioni perché il valore si può accrescere nei prossimi mesi»

L’articolo Bellinazzo: «Il bilancio dell’Inter è in netto miglioramento, Zhang? Meglio che non venda» proviene da Inter News 24.

