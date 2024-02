Marco Bellinazzo, del Sole 24 ore, ha analizzato la situazione del campionato di Serie A. Ecco le dichiarazioni

Marco Bellinazzo, ai microfoni di “Tutti Convocati” su Radio 24, ha analizzato situazione del campionato di Serie A. Le parole:

PAROLE – «Le tre grandi, a cui si è aggiunta la Roma, il problema continuano ad averlo e va affrontato: è quello del calendario congestionato, soprattutto con la Super Champions. Non so se sia la soluzione la Serie A a 16 o 18, ma non ce l’ha solo l’Italia».

