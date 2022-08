L’ex difensore rossonero Samir Beloufa parla di Charles De Ketelaere al Milan, questa l’intervista su MilanNews.it.

Queste le parole dell’ex difensore Samir Beloufa, l’ex rossonero parla a MilanNews.it del Milan e soprattutto di Charles De Ketelaere: “Charles negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio uno dei giovani più bravi qui in Belgio. Magari non è un fuoriclasse ma ci si accorge subito che è un ragazzo con tanta qualità. Il Milan ha preso veramente un buon giocatore“.

Charles De Ketelaere

Aggiunge l’ex giocatore: “Di De Ketelaere mi colpiscono soprattutto tecnica sopraffina e visione. Quest’anno l’ho visto giocare poco ma sono sicuro che piacerà ai milanisti. Poi certo, a livello individuale dovrà lavorare e crescere ancora tanto. Ma ha tutto per diventare un giocatore importante per il Milan. Se vedo punti in comune tra Dejan e Charles? Domanda difficile. Ma per le loro carriere, non sarebbe giusto paragonare De Ketelaere ad un giocatore come Savicevic“. Conclude.

