Beltran, Colombo, Cheddira, Dybala e Kvaratskhelia: la lista di quegli attaccanti che non hanno ancora trovato la via del gol

Il Corriere dello Sport ha proposto oggi un’interessante tabella. Vi si legge un lunghissimo elenco di attaccanti di Serie A che nelle prime 3 giornate non hanno segnato. In sonno, per così dire, ci sono 300 gol, che è l’ammontare della somma di tutte le reti fatte da questo gruppo di giocatori. Dalla lista andiamo a estrarre una Top Five di coloro che in questo quarto turno potrebbero avere l’opportunità di sbloccarsi e che ne hanno maggiormente bisogno.

BELTRAN – Molto probabile che parta in panchina in Fiorentina-Atalanta. Segnare da subentrato sarebbe ancora più importante, darebbe la misura dello sforzo fatto per inserirsi nel nuovo contesto. E confermerebbe la capacità dell’argentino nel partire dalle retrovie e scalare le posizioni: anche al River Plate non era titolare ed è diventato uno degli artefici della vittoria del titolo.

COLOMBO – Monza-Lecce è la sua partita: l’anno scorso a maglie invertite ha trasformato il rigore che ha determinato la salvezza dei salentini, fare bene con la nuova squadra significherebbe conquistarsi subito una forte dose di credibilità.

CHEDDIRA – Arriva dal Bari e dal Marocco del Mondiale. Frosinone-Sassuolo è la gara ideale per mostrare che il salto di categoria non spaventa.

DYBALA – Avremmo anche potuto scrivere Lukaku ed il massimo, per la Roma con l’Empoli, sarebbe che andassero in gol entrambi e che, anzi, almeno un exploit fosse confezionato insieme. Se anche arrivasse una vittoria, senza però il loro contributo, non sarebbe la stessa cosa. I sogni di agosto devono trovare veloce conferma, altrimenti inizieranno i dubbi.

KVARATSKHEILA – Da molti mesi non segna. E le difese italiane hanno iniziato a conoscerlo proprio per quanto lo temono. Per carità, con Osimhen i gol sono garantiti. Ma se il georgiano latitasse troppo, fatalmente si stingerebbe quell’entusiasmo che ha portato tanti a chiamarlo Kvaradona.

