A San Siro, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Inter e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

A San Siro, Inter e Milan si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Inter-Milan 1-0: sintesi e moviola

1′ Si comincia. Iniziato il derby della Madonnina.

5′ Inter in vantaggio! Iniziativa di Thuram che scappa via sulla destra, mette in mezzo per Dimarco: l’esterno calcia verso la porta e Mkhitaryan e bravissimo a ribadire in rete da pochi passi! Proteste rossonere per un contatto tra Thiaw e Thuram, ma dopo check del Var tutto viene convalidato.

8′ Inter sulle ali dell’entusiasmo spinge ancora in avanti. Nerazzurri a caccia del raddoppio.

11′ Mkhitaryan vicino alla doppietta! Dimarco mette al centro per l’inserimento dell’armeno che colpisce di testa, palla fuori di un soffio.

18′ Rimessa laterale offensiva per l’Inter, Thuram si ritrova il pallone tra i piedi e calcia. Palla in corner per i nerazzurri.

20′ Momento di difficoltà per i rossoneri, che faticano a creare vere e proprie occasioni.

24′ Thiaw ammonito per un intervento in ritardo su Thuram.

25′ Ci prova Dimarco su punizione: palla alta sopra la traversa.

36′ Azione insistita del Milan, ci prova Thiaw da fuori. Palla larga.

38′ Gol da favola per Thuram! Azione che parte dalla destra con Dumfries, il francese si defila, poi punta l’avversario, si accentra e la mette sotto l’incrocio!

45′ L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.

45’+2 Termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Si riparte con la ripresa.

Migliore in campo: a fine partita

Inter-Milan 2-0: risultato e tabellino

Reti: 5′ Mkhitaryan, 38′ Thuram

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

Ammoniti: Thuram

