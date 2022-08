Le parole dell’ex compagno Ben Foster in difesa di Cristiano Ronaldo: «Un professionista che non spacca gli spogliatoi»

Intervenuto a TalkSport l’ex Manchester United Ben Foster ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo, di cui prende le difese. Di seguito le sue parole.

«Tutti sanno che Ronaldo è un super professionista e ha fatto tutto bene. Ti garantisco che adesso è lo stesso. Quando Cristiano è arrivato al Manchester United, era completamente diverso da Paul Scholes per esempio. Paul andava e veniva. Ti stringeva la mano e bastava questo. Non provava a parlare con le persone. Giocava a calcio e tornava a casa: questo era il bello di Scholes. CR7 è diverso. Lui ha sempre parlato con le persone. Ha sempre cercato di entrare in contatto con i giocatori, sapeva ridere e tutto il resto. Ma non è mai stato una forza distruttiva negli spogliatoi. Mai. Posso garantire che Ronaldo non causerà problemi o polemiche e non farà rumore negli spogliatoi».

