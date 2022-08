Grazie Louisville per la fantastica esperienza dentro e fuori il campo; per la grandiosa atmosfera che abbiamo vissuto in questi giorni e per il grande supporto dei tifosi allo stadio.

A presto

•

Thank you Louisville for the amazing experience, in and out of the pitch; for pic.twitter.com/mJXKKpbimI

— Laura Giuliani (@Laura1Giuliani) August 21, 2022