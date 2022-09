Oggi è il giorno di Fabio Cannavaro a Benevento, Vigorito ha scelto il Campione del Mondo per sostituire Caserta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero previste per oggi le firme sul contratto. Prima avventura in Italia per Cannavaro, dopo quella in Cina.

L’articolo Benevento, fatta per Cannavaro: oggi le firme sul contratto proviene da Calcio News 24.

