Benevento-SPAL termina con il successo degli ospiti guidati da Massimo Oddo: sorpasso in classifica sul fondo della Serie B

Tre gol per la SPAL per regolare il Benevento ed uscire dal Vigorito con i tre punti in tasca, che significano anche sorpasso in classifica.

Una sfida decisa dai gol messi a segno da Prati, Celia e Moncini, mentre ai giallorossi non è bastato il provvisorio 1-1 messo a segno da Foulon.

L’articolo Benevento-SPAL 1-3, tris dei biancocelesti a domicilio e sorpasso proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG