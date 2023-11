Benfica eliminato dalla Champions League dopo la netta sconfitta contro la Real Sociedad: lusitani ancora a 0 punti

Perde malamente il Benfica in casa della Real Sociedad e dopo quattro giornate, con 0 punti ancora all’attivo, saluta così la Champions League.

Grande delusione per l’ex Juve Angel Di Maria, in campo anche oggi ma senza incidere nella sconfitta per 3-1 in terra spagnola.

