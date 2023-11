Mercoledì 29 novembre l’Inter affronterà a Lisbona il Benfica: ecco dove sarà possibile vedere la partita in tv e live streaming

Archiviato il match di campionato con la Juve, ora l’Inter si prepara a tornare in Champions League, con la qualificazione già conquistata con due turni di anticipo: il prossimo avversario è il Benfica, la data sul calendario è il 29 novembre.

Ma dove sarà possibile vedere la partita Dalle ore 21 sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky Sport. La partita sarà disponibile per gli abbonati anche su Sky Go, applicazione scaricabile su tutti i dispositivi mobili e pc.

In alterativa c’è NOW TV, piattaforma streaming di Sky che tramite abbonamento al pacchetto calcio permette la visione di questo match. La sfida verrà trasmessa anche su Infinity+ (che prevede una prova gratuita di 7 giorni prima dell’abbonamento). Inter News 24 offrirà, come consueto, la cronaca live dell’incontro, impreziosita da curiosità e statistiche per tutti gli utenti. State con noi!

L’articolo Benfica-Inter, dove vedere il match di Champions in tv e live streaming proviene da Inter News 24.

