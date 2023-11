Arriva un’indiscrezione estremamente importante sul futuro del centrocampista polacco cercato dai nerazzurri ma non solo.

L’Inter adesso è focalizzata principalmente sul campo all’indomani del pareggio con la Juventus che le permette di restare in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio proprio sui bianconeri. I dirigenti però chiaramente restano sempre molto vigili sul mercato.

Giuseppe Marotta Piero Ausilio

L’indiscrezione

Il derby d’Italia potrebbe continuare anche fuori dal campo perché Piotr Zielinski è un obiettivo comune di entrambe le società. L’Inter ha ben 7 centrocampisti centrali in rosa ma in vista della prossima stagione 2 addii sono praticamente certi, quelli di Sensi e Klaassen che non dovrebbero veder rinnovati i rispettivi contratti in scadenza. La Juve invece ha perso Pogba e Fagioli anche se la squalifica di quest’ultimo terminerà a fine stagione. Secondo FCInter1908.it il polacco avrebbe deciso di interrompere le trattative per il rinnovo di contratto col Napoli e avrebbe informato di ciò i nerazzurri. Se così fosse si trasferirebbe a parametro zero in vista della prossima stagione: Marotta e Ausilio sarebbero pronti ad offrirgli uno stipendio di 4 milioni a stagione ma a ciò vanno aggiunti almeno 5 milioni di commissione agli agenti.

La preferenza

FCInter1908.it ritiene però che potendo scegliere l’Inter preferirebbe Andrea Colpani del Monza soprattutto per ragioni di età: c’è però il piccolo particolare che il suo cartellino andrebbe pagato e non poco. Vedremo cosa sceglieranno di fare Ausilio e Marotta.

