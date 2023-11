L’ex estremo difensore sloveno resterà nella società nerazzurra in altre vesti dopo il ritiro di qualche mese fa.

L’Inter alla fine della passata stagione ha scelto di non rinnovare il contratto a Samir Handanovic, il portiere ha quindi valutato alcune offerte di altre squadre per un paio di mesi prima di decidere di appendere i guantoni al chiodo. Nella scorsa stagione lo sloveno era partito titolare salvo poi perdere il posto verso l’inverno a vantaggio di Onana; Handanovic ha comunque continuato a giocare più di qualche partita ed ha alzato al cielo la Coppa Italia.

Le dichiarazioni

Qualche giorno fa lex capitano ai microfoni di Nogomania si esprimeva così sul proprio futuro: “Il mio futuro è legato al calcio. Ho iniziato come osservatore all’Inter, ma il mio obiettivo è diventare allenatore tra un anno, due o tre. Inizialmente voglio lavorare con i giovani, per trasmettere le mie conoscenze ed esperienza. Voglio restituire qualcosa al calcio, che mi ha dato tanto. Il mio obiettivo è diventare un allenatore professionista in un grande club”.

La conferma

Stando a quanto scoperto da FCInter1908.it dovrebbe andare proprio così: l’ex estremo difensore inizierà a fare l’osservatore e cercherà giovani talenti che possano fare al caso dell’Inter; poi, non è chiaro quando, gli verrà affidata la panchina di una delle squadre giovanili nerazzurre. Anche il suo ex compagno Christian Chivu ha iniziato più o meno così: il rumeno ha esordito alla guida dell’Under 14 dell’Inter per poi essere promosso fino alla Primavera, squadra che allena tuttora.

