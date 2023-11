Milan-Borussia Dortmund, in vista del delicato match di Champions di domani è annunciata anche la presenza di Cardinale

A sostegno della squadra anche la proprietà. Domani sera il Milan affronterà il Borussia Dortmund in Champions League e per il delicato match è prevista anche la presenza di Cardinale.

Il proprietario del club rossonero, ancora una volta, non farà mancare la sua vicinanza in una partita così importante per l’ambiente, alla ricerca di conferme in Europa.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG