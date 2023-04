In vista di quella che sarà Benfica-Inter, l’attacco nerazzurro vedrà schierare davanti Edin Dzeko insieme a Lautaro Martinez

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente Romelu Lukaku non dovrebbe partire dal primo minuto contro il Benfica: tra una posta in palio molto alta e un rendimento fin troppo altalenante per l’Inter.

Sarà Edin Dzeko a prendere le redini dell’attacco dell’Inter insieme a Lautaro Martinez: componendo il classico tandem titolare per la sfida di martedì sera in Champions League.

