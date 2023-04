La situazione attuale in vista di Benfica-Inter considerando la possibile presenza di Calhanoglu e Skriniar

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’Inter contro il Benfica non potrà contare sia su Calhanoglu che Skriniar in vista della partita di Champions: due assenze nerazzurre molto pesanti.

Per loro ancora lavoro a parte ad Appiano dove si registrano ancora problemi che non fanno presagire un recupero immediato: si spera ovviamente che siano disponibili per la partita di ritorno.

L’articolo Benfica-Inter, saranno presenti Calhanoglu e Skriniar? La situazione proviene da Inter News 24.

