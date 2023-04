Benfica e Inter si sfideranno l’11 aprile nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions: dove vedere la partita in tv e live streaming

Si accendono i riflettori sulla Champions League e sul match d’andata dei quarti di finale che vedranno il Benfica ospitare l’Inter allo stadio Da Luz di Lisbona l’11 aprile. Il fischio d’inizio sarà alle 21.

La gara sarà visibile su Canale 5 (disponibile in HD su digitale terrestre e Tivusat, ma anche al numero 105 del decoder Sky), in diretta streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La sfida di Champions verrà trasmessa anche in diretta da Sky, sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (numero 213).

Inoltre si potrà seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook, smartphone e tablet. Disponibile la visioen del match online anche su Now TV.

