Benfica-Inter, è il primo incontro tra le due squadre in Champions League nella fase a eliminazione diretta. Un altro precedente…

Com’è noto, una delle 3 Coppe dei Campioni/Champions League che l’Inter ha in bacheca ha visto i nerazzurri sconfiggere il Benfica a Milano, nel lontanissimo 1965. E che il legame Inter-Portogallo sia piuttosto importante in relazione al massimo contesto europeo è del tutto evidente dalla nazionalità dell’artefice in panchina, José Mourinho. A Lisbona le due squadre non si sono mai affrontate nella massima competizione.

Ma un precedente esiste e risale alla Coppa Uefa, progenitrice dell’attuale Europa League. Era il 2004, Benfica-Inter si giocò nell’andata degli ottavi di finale e il mister nerazzurro era Alberto Zaccheroni. La formazione di partenza era la seguente: Toldo, Cordoba, Adani, Cannavaro, Helveg, C.Zanetti, Farinos, Karagounis, J.Zanetti, Martins, Recoba. Risultato finale 0-0, un punteggio che adesso di fatto avrebbe annullato la partita, rimandando tutto a San Siro.

